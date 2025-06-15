Нурмагомедов раскрыл просьбу босса UFC к Махачеву: «Они хотели сделать Топурию чемпионом»

"Он к Исламу [Махачеву] прилетел. Он очень сильно погружен в работу. Это человек, который сделал бой Хабиб — Конор. Это большой фанат боев, хочет делать большие бои. Честно, я не знаю, можно это говорить или нет. Но они [боссы UFC] хотели, чтобы Ислам поднялся [в полусредний вес]. Они хотели сделать Топурию чемпионом в 70 кг, не потому что Ислам хочет подняться, а потому что они хотят видеть Топурию чемпионом [легкого веса]. Потому что они думают, что он будет продавать бои.