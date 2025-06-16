Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прикосновение смерти». Джо Роган назвал самого страшного бойца UFC

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о бразильском бойце смешанных единоборств (ММА) первом номере лиги Даны Уайта в полутяжёлом весе Алексе Перейре.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

«Когда он пришёл в UFC, многие совершенно не знали о нём. Я как большой поклонник кикбоксинга считал, что он тот самый парень! Тогда я подумал, что он раскидает всех соперников. Помню, как Дэниэль Кормье сказал мне: “Правда?” И я такой: “Дружище, абсолютно уверен”. Я указал на него в его дебюте и сказал: “Это чёртов бугимен из бугименов”. Помню, показал ему видеозаписи боёв Перейры по кикбоксингу, и он такой: “Боже мой!” Я сказал: “Все, к кому он прикасается, ощущают прикосновение смерти”», — сказал Роган в своём подкасте.