«Прикосновение смерти». Джо Роган назвал самого страшного бойца UFC

«Когда он пришёл в UFC, многие совершенно не знали о нём. Я как большой поклонник кикбоксинга считал, что он тот самый парень! Тогда я подумал, что он раскидает всех соперников. Помню, как Дэниэль Кормье сказал мне: “Правда?” И я такой: “Дружище, абсолютно уверен”. Я указал на него в его дебюте и сказал: “Это чёртов бугимен из бугименов”. Помню, показал ему видеозаписи боёв Перейры по кикбоксингу, и он такой: “Боже мой!” Я сказал: “Все, к кому он прикасается, ощущают прикосновение смерти”», — сказал Роган в своём подкасте.