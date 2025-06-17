Александр Емельяненко выступил с обращением присвоить ему и Федору звания ЗМС по ММА

«У меня просьба ко всем тренерам, ко всем спортсменам, — сказал Емельяненко в интервью “СЭ”. — В 2023 году было как я 20 лет нахожусь на профессиональном ринге. Знаю, что дают звания мастер спорта, международный мастер спорта. Походатайствуйте перед Союзом ММА России, пусть братьям Емельяненко как родоначальникам смешанных единоборств России присвоят звания заслуженных мастеров спорта в смешанных единоборствах. Знаю, что эти звания присваивают не только за Олимпийские игры, но и за развитие и пропаганду», — заявил Емельяненко.