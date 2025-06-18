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Конор Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор избил посетителя одного из ночных клубов на Ибице, сообщает The Sun.

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Источник: AP 2024

Как видно на видео, оказавшемся в распоряжении издания, Макгрегор, стоя на платформе над танцполом, о чем-то разговаривал с мужчиной, после чего нанес два удара и уложил человека на пол.

Как сообщил один из очевидцев, пострадавший вместе с собой уложил еще пять человек: «Это немного походило на кегли в боулинге, парень был потрясен случившимся. Примерно через минуту пришли вышибалы, схватили его и вывели из клуба, потому что он разозлил Конора».

Весной 2019 года Макрегор избил пожилого мужчину в дублинском пабе. Суд приговорил ирландца к штрафу в размере 1 тысячи евро. В 2021 году итальянский диджей Франческо Факкинетти обвинил Макгрегора, что боец набросился на него и ударил по лицу в ночном клубе в Риме.

Макгрегору 36 лет. В июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.