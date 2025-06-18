UFC представил кард турнира в Абу-Даби с участием пяти российских бойцов

В главном поединке вечера встретятся бывший чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер.
В со-главном событии непобежденный россиянин Мовсар Евлоев подерется с Аароном Пико.
Тажке в рамках турнира поединки проведут российские бойцы Петр Ян, Саид Нурмагомедов, Шарабутдин Магомедов и Никита Крылов.
Полностью основной кард турнира в Абу-Даби выглядит так:
- Роберт Уиттакер (Австралия) — Ренье де Риддер (Нидерланды)
- Мовсар Евлоев (Россия) — Аарон Пико (США)
- Петр Ян (Россия) — Маркус Макги (США)
- Брайс Митчелл (США) — Саид Нурмагомедов (Россия)
- Шарабутдин Магомедов (Россия) — Марк-Андре Баррио (Канада)
- Никита Крылов (Русский) — Богдан Гуськов (Русский)