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UFC представил кард турнира в Абу-Даби с участием пяти российских бойцов

Стал известен главный кард турнира в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 26 июля.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

В главном поединке вечера встретятся бывший чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер.

В со-главном событии непобежденный россиянин Мовсар Евлоев подерется с Аароном Пико.

Тажке в рамках турнира поединки проведут российские бойцы Петр Ян, Саид Нурмагомедов, Шарабутдин Магомедов и Никита Крылов.

Полностью основной кард турнира в Абу-Даби выглядит так:

  • Роберт Уиттакер (Австралия) — Ренье де Риддер (Нидерланды)
  • Мовсар Евлоев (Россия) — Аарон Пико (США)
  • Петр Ян (Россия) — Маркус Макги (США)
  • Брайс Митчелл (США) — Саид Нурмагомедов (Россия)
  • Шарабутдин Магомедов (Россия) — Марк-Андре Баррио (Канада)
  • Никита Крылов (Русский) — Богдан Гуськов (Русский)