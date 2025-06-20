В команде Махачева высказались о Рахмонове: будет бой в UFC?

— Камару — невероятный боец. Мы не близкие друзья, но у нас нормальные отношения. Он хочет вернуть титул, снова почувствовать себя чемпионом. И если дойдет до боя с Исламом — он будет готов оставить дружбу за рамками. В отличие от ситуации с Белалом Мухаммадом, где сам Хабиб заявил, что боя не будет, Камару действует сам по себе. Если Ислам будет заинтересован — бой возможен, — добавил Мендес.