Самый талантливый легковес России может взять пояс UFC до конца месяца. Зимой Царукян снялся с боя против Махачева

28 июня на турнире UFC 317 определится новый чемпион лиги в легком весе. За звание сильнейшего бойца дивизиона подерутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Грузин поднимается на одну категорию, поскольку в полулегком весе он уже успел побыть чемпионом, однажды защитить титул и пройти по ходу дела двух легенд спорта — Александра Волкановски и Макса Холлоуэя. Для Оливейры предстоящий бой — это шанс вернуть пояс, которым он владел до 2022 года, пока не уступил Исламу Махачеву.
Россия временно выбыла из розыгрыша чемпионского пояса UFC в легком весе, но лишь частично. Да, по плану лиги, титул будет на кону в противостоянии Оливейра — Топурия, однако есть и альтернативный вариант развития событий. Первый номер рейтинга дивизиона Арман Царукян объявил, что будет страхующим бойцом в этом поединке. А значит, что в теории чемпионом UFC в легком весе 28 июня может стать представитель России.
18 января на турнире UFC 311 Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым в одном из наиболее ожидаемых реваншей чуть ли не за всю историю легкого веса. Весной 2019-го эти подрались первый раз, и тот бой вошел в число самых высококлассных и конкурентных за за последние годы. Дебютант Царукян тогда уступил будущему чемпиону Махачеву решением судей, навязав серьезное сопротивление и запустив одно из наиболее интригующих противостояний в лиге.
Ключевой момент разборки Махачева и Царукяна должен был наступить в начале 2025 года, но Арман не смог выйти на второй бой с Исламом из-за травмы спины, сразившей его во время сгонки веса. Поединок сорвался максимально обидно, ведь изначально в нем была серьезная интрига. Махачев, сносивший топовых легковесов годами, должен был столкнуться с самым неудобным соперником из всех возможных. Царукян еще в дебюте показал, что не боится грэпплерских разменов с сильнейшим борцом со времен Хабиба, а в следующие пять с небольшим лет россиянин армянского происхождения сделал все, чтобы доказать: впечатляющее выступление в первом бою внутри UFC не было случайностью.
Царукян победил в девяти из 10-ти последующих поединков и занял первую строчку рейтинга легкого веса по спортивному принципу. В апреле 2024-го Арман провел последнее на данный момент выступление в UFC, и тогда ему удалось вырвать раздельное решение у вышеупомянутого Чарльза Оливейры. Царукян доказал, что является главной угрозой доминирующему чемпиону лиги в легком весе. И лишь обидная травма помешала ему выйти на главный бой в карьере.
После турнира UFC 311 президент лиги Дэйна Уайт объявил, что Царукян вылетает из титульной гонки, и чтобы вернуть прежние позиции, ему нужно одержать минимум одну победу в бою с кем-то из топов дивизиона. Но затем, очевидно, начались проблемы с поиском достойного соперника для Армана, и на дворе уже вторая половина июня, а первый номер легкого веса до сих пор так и не выступил.
Вроде бы Царукяну предлагали провести реванш с Матеушем Гамротом — по крайней мере, об этом говорил сам российский легковес. Поляк занимает седьмую строчку рейтинга и является последним человеком, которому удалось одержать победу над Арманом (хотя и откровенно спорную). Но Царукян, по его словам, сам отказался от такого варианта, поскольку Гамрот, по его мнению, в данный момент занимает недостаточно высокий статус в легком весе. Таким образом, Арман наверняка добавил проблем и себе, и матчмейкерам UFC, ведь они в первую очередь настроены на создание наиболее медийных историй противостояния в каждом из дивизионов, а у реванша Царукяна с Гамротом был определенный потенциал. И все же теперь мы понимаем, что Арман, возможно, поступил правильно, отказавшись от второго боя против своего последнего обидчика, ведь теперь у него есть реальный шанс подраться за титул уже 28 июня.
Царукян станет полноценным претендентом на титул UFC в легком весе только в том случае, если кто-то из пары Топурия — Оливейра «слетит» в самый последний момент. Скорее всего, этого не случится, и Арману, похоже, придется сделать вес вхолостую. И все же сам по себе статус страхующего чемпионский поединок бойца — достаточно перспективная история. Чаще всего такой человек идет следующим в очереди на поединок за титул. Так что если Царукян и не получит шанса выступить на турнире 28 июня, скорее всего, именно он станет первым претендентом на бой против победителя пары Оливейра — Топурия.