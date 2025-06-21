Самый талантливый легковес России может взять пояс UFC до конца месяца. Зимой Царукян снялся с боя против Махачева

Вроде бы Царукяну предлагали провести реванш с Матеушем Гамротом — по крайней мере, об этом говорил сам российский легковес. Поляк занимает седьмую строчку рейтинга и является последним человеком, которому удалось одержать победу над Арманом (хотя и откровенно спорную). Но Царукян, по его словам, сам отказался от такого варианта, поскольку Гамрот, по его мнению, в данный момент занимает недостаточно высокий статус в легком весе. Таким образом, Арман наверняка добавил проблем и себе, и матчмейкерам UFC, ведь они в первую очередь настроены на создание наиболее медийных историй противостояния в каждом из дивизионов, а у реванша Царукяна с Гамротом был определенный потенциал. И все же теперь мы понимаем, что Арман, возможно, поступил правильно, отказавшись от второго боя против своего последнего обидчика, ведь теперь у него есть реальный шанс подраться за титул уже 28 июня.