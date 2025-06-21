Четыре нокдауна и финиш. Рабаданов играючи переехал Кевина Ли

Ли вообще не был заявлен на Гран-при этого сезона, да и в PFL пришёл только в 2025 году, однако получил шанс побороться за выход в финал. Кевин известен в первую очередь по выступлениям в UFC и разговорами о том, что он «видит дыры в игре Хабиба Нурмагомедова». Сейчас дела у Ли складываются не очень хорошо — шесть поражений в последних 10 боях и закономерный уход из UFC. В последнем бою Кевину удалось вернуться на победную тропу благодаря успеху в поединке с Тиаго Оливейрой на турнире Lights Out Championship. После этого Ли оказался в PFL, а потом внезапно материализовался в полуфинале Гран-при.