Ушла эпоха. Джон Джонс завершил карьеру

Джонс — это и есть история UFC. Он оказался в лиге в далёком 2008 (!) году. И с тех пор успел провести 24 поединка. 22 из них завершились победами. Один в итоге был признан несостоявшимся. А ещё один обернулся той самой скандальной дисквалификацией. И лично Уайт не раз заявлял, что то поражение не считается, а Джон является непобеждённым бойцом. Доминирующий чемпион, настоящая икона этого спорта. А ещё красивее историю сделал переход в тяжёлый дивизион. Правда, в королевском весе было проведено всего лишь два поединка. Однако и с Сирилем Ганом, и со Стипе Миочичем получилось разобраться уверенно. А главное, всем запомнилось легендарное поведение Костяного. Танцы, гениальный трэш-ток, яркие празднования. Всё выдавало в Джонсе того самого невероятного шоумена, на котором и держалось многое в лиге.