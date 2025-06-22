Завершившему карьеру чемпиону UFC предъявили уголовные обвинения, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Завершившему карьеру чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории американцу Джону Джонсу предъявлены уголовные обвинения, сообщает CBS.
В ночь на воскресенье по московскому времени Джонс объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Новым чемпионом UFC в этом дивизионе стал британец Том Аспиналл, ранее владевший временным титулом.
По данным телекомпании, Джонса обвиняют в том, что он покинул место дорожно-транспортного происшествия в Альбукерке (США, штат Нью-Мексико) в феврале. Он должен явиться в суд 24 июля.
«Нет никаких прямых указаний на то, что завершение карьеры Джонса связано с последним обвинением», — отмечается в сообщении телекомпании.
Джонсу 37 лет, за карьеру он одержал 28 побед при одном поражении (еще один поединок был признан несостоявшимся). Ранее американец владел титулом в полутяжелом весе. Джонс является самым молодым чемпионом в истории организации (взял пояс в 23 года), а также имеет 12 успешных защит титулов UFC.