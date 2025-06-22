Завершившему карьеру чемпиону UFC предъявили уголовные обвинения, пишут СМИ

Джонсу 37 лет, за карьеру он одержал 28 побед при одном поражении (еще один поединок был признан несостоявшимся). Ранее американец владел титулом в полутяжелом весе. Джонс является самым молодым чемпионом в истории организации (взял пояс в 23 года), а также имеет 12 успешных защит титулов UFC.