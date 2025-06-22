Уайт допустил появление в UFC олимпийского чемпиона в борьбе Садулаева

«Мы вместе с Хабибом вчера общались с этим парнем по видеосвязи. Я не знаю. В мире много хороших борцов. Я знаю, что этот парень — настоящий зверь. Но это не всегда приводит к боям. Посмотрим, что из этого выйдет. Хабиб очень хорошего мнения о нем, я знаю это», — сказал Уайт на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале организации.