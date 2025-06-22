Уайт допустил появление в UFC олимпийского чемпиона в борьбе Садулаева

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не исключил, что в будущем двукратный олимпийский чемпион в вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев может выступить в промоушене.
Ранее Садулаев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео, на котором он разговаривает с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который был в компании Уайта. Во время звонка экс-боец заявил, что Садулаев хочет оказаться в UFC.
«Мы вместе с Хабибом вчера общались с этим парнем по видеосвязи. Я не знаю. В мире много хороших борцов. Я знаю, что этот парень — настоящий зверь. Но это не всегда приводит к боям. Посмотрим, что из этого выйдет. Хабиб очень хорошего мнения о нем, я знаю это», — сказал Уайт на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале организации.
Также функционер отметил, что пока не может ничего сказать о возможности провести турнир UFC в России в 2025 или в 2026 годах.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Уайт подтвердил возможность возвращения UFC в Россию.