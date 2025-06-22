Джейк Пол назвал лучших бойцов UFC в истории

В ночь на 22 июня стало известно, что Джон Джонс завершил свою карьеру бойца. В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе хорвато-американцем Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера и завершился победой Костлявого техническим нокаутом.