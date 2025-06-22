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Джейк Пол назвал лучших бойцов UFC в истории

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол составил свой список лучших бойцов промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол составил свой список лучших бойцов промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Джон Джонс, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Хабиб [Нурмагомедов]. А какой ваш топ-4?» — написал Джейк в социальной сети Х (ранеe Twitter).

В ночь на 22 июня стало известно, что Джон Джонс завершил свою карьеру бойца. В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе хорвато-американцем Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера и завершился победой Костлявого техническим нокаутом.