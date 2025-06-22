Андрей Орловский прокомментировал свой дебют в BKFC

«Это совершенно другой мир. Здесь жёстко. У вас есть чемпион, “Большой” Бен Ротвелл, но я уже дважды побеждал вашего чемпиона. Так что с нетерпением жду третьего боя с ним. С удовольствием снова станцую с тобой в бою за титул. Ты, конечно, зверь. Но меня не пугаешь», — сказал Орловский сразу после боя, находясь в рейдже.