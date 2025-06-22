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Андрей Орловский прокомментировал свой дебют в BKFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский дал комментарий после своего успешного дебюта в ведущем промоушене боёв на голых кулаках — BKFC.

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Источник: Getty Images

«Это совершенно другой мир. Здесь жёстко. У вас есть чемпион, “Большой” Бен Ротвелл, но я уже дважды побеждал вашего чемпиона. Так что с нетерпением жду третьего боя с ним. С удовольствием снова станцую с тобой в бою за титул. Ты, конечно, зверь. Но меня не пугаешь», — сказал Орловский сразу после боя, находясь в рейдже.

Напомним, Орловский досрочно победил американского бойца Джоша Коуплэнда, который получил серьёзное рассечение, и из-за сильного кровотечения рефери принял решение остановить бой перед заключительным раундом боя.