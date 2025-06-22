«Короче, меня “обворовали”. Алексеевой катастрофически не везёт в UFC

К категории «странных» можно отнести и первый бой девушки в UFC. Ирина готовилась к нему очень долго и… провалилась с треском на весах. Позже Алексеева рассказала, что столкнулась с серьёзными проблемами. Однако на тот момент перевес выглядел ужасающим — 63,5 кг при лимите в 61,69 кг. Срывать поединок не стали, но заставили россиянку отдать 30% от полученного гонорара. А если учесть отчисления менеджеру и налоги, то можно высчитать скромные остатки, которые всё-таки дошли до Русской Ронды: «Для меня это ощутимая потеря, потому что, помимо этих 30%, отдаю, понятное дело, 20% менеджеру, а ещё 30% у меня забирают налоги. Поэтому от боя я получаю 20%. Ну, ничего страшного — в конце года эти налоги возвращаются, как объяснили мне менеджеры, поэтому если сейчас я получу и немного, то Новый год смогу хорошо отметить. Что не всегда хорошо. Потому что мы и так на Новый год все поправляемся, а тут ещё и деньги мне прилетят».