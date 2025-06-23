Хабиб — об уходе Джонса из UFC: «Мы даже не были друзьями, но он лучший, кто когда-либо был в промоушене»

«Мои поздравления, легенда. Мы даже не были друзьями, но ты лучший, кто когда-либо был в UFC. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру. Тебе больше нечего доказывать в этом спорте», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.