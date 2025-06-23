«Мне голову отсоединили от туловища». Александр Емельяненко — как он сейчас живет и на что: откровенный разговор

Когда еще существовал клуб «Ред Девил», приехали японцы. Мы тогда в «Прайде» еще выступали. Финкельштейн сделал искусственных чемпионов мира в своей версии M-1 — левыми, подставными боями. Чтобы через нас выйти на «Прайд» — и засунуть туда своих парней. Которые были у него в клубе «Ред Девил». Сидели, сидели, очень долго разговаривали. Японцы понимают, что он уперся в свое — «Возьмите этого, этого». «Они нам не нужны! Нам нужны Саша и Федя. Остальные нас не интересуют! Пусть твои чемпионы мира дерутся в твоей версии! Нас они не интересуют!» Я Феде говорю: «Че, Федь, делать будем?» Он такой: «Выступаем за один клуб, деремся…» Я ему: «Давай за них поговорим». Поговорили с японцами за них, а они: «Хорошо, мы их возьмем, но гонорары будете им платить из своих денег». — «Ну давайте, дадим пацанам возможность выступить». И кто там… И Зенцов там дрался, и Магомед Ибрагимов дрался (на самом деле Ибрагим Магомедов. — Прим. «СЭ»), и Амар Сулоев дрался. Кто там только не дрался! И куда они пропали, куда они делись? Никто не смог устоять и выступать там дальше.