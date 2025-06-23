«Мне голову отсоединили от туловища». Александр Емельяненко — как он сейчас живет и на что: откровенный разговор

Александр Емельяненко в декабре провел бой в ингушском промоушене NFL, а уже в марте ездил на инвалидной коляске — у него внезапно отказали ноги, понадобилась операция. Сейчас Александр ходит с тросточкой. Говорит, что нужна еще одна операция. Но верит, что еще вернется в бои.
На днях Емельяненко прилетел в Москву — по делам. Прилетел из Ингушетии, где проживает последние два года. А до этого он неделю катался по Дагестану — был в турпоездке. Мы созвонились с Александром по видеосвязи — и проговорили около часа. Интервью он давал в футболке с логотипом реабилитационного центра «Иман».
— Пока я травмирован, договариваюсь с несколькими компаниями, чтобы не сидеть как увалень, на месте не лежать, не спать, — начал Емельяненко. — Договорился с компанией — «Семь чудес света» называется. Теперь с ней буду работать. Вот ездил по Дагестану, ознакомился с достопримечательностями, много объехал. Там много замечательных мест, которые если по книжкам, по интернету изучать — вообще неинтересны. Но когда приезжаешь туда и видишь их воочию — то очень интересно. Нашел работу. И еще одну работу нашел. Есть такие стритрейсеры. Знаешь, что гоняют на тачках? У кого блатнее машина. С ними тоже договорился, буду заниматься там развитием.
Есть и еще кое-что, не буду говорить… Ну, могу тебе сказать, ладно. Меня позвали в эту самую, как его… в Турцию. Проводить тренировочный процесс, насколько это сейчас возможно, насколько мне позволит организм. Для обыкновенных людей, туристов, простых смертных, а не для профессиональных спортсменов. Буду утром просыпаться вместе с ними и делать такую бодрящую зарядку тренировочную. Делиться опытом буду.
Плюс буду ездить, мастер-классы давать по России. Короче, я думал, что, когда уйду из спорта, отдохну, полежу, побездельничаю. Но нет — навалилось на меня еще больше, чем когда я спортом занимался. Не хватает целого дня, чтобы успеть со всеми переговорить. У меня только соцсетей штук 10. И чтобы что-то выложить — особенно если интернет слабенький… Я как-то какое-то видео выкладывал, засек — так оно у меня полтора часа заливалось.
— Что за операция вас ждет?
— У меня выскочила межпозвоночная шейная грыжа и передавила полностью спинной мозг. У меня отказали ноги. И сейчас то же самое у меня случилось с поясничным отделом. Я съездил, сделал МРТ, снимки… Короче, это издержки профессионального спорта. Хожу с бадиком, тросточкой — для уверенности. Приеду в Москву, там мне нужно будет обратиться в институт Склифосовского — и сделать операцию. Мне доктора сказали: «Можешь пойти, инвалидность себе сделать» Но она абсолютно ничего не дает!
— Вы говорили, что ноги отказали во время тренировки.
— Тренировался, тренировался, и на следующий день — легкое онемение. Думал, что ногу отсидел. Знаешь, бывает, что долго сидишь, кино смотришь, а потом встаешь — и не чувствуешь ноги. Вот у меня вот так вот во время тренировки стрельнула эта грыжа. На следующий день у меня было легкое онемение, на второй день — чуть сильнее. Думаю: «Блин, надо пойти потренироваться». У меня тогда еще грудной отдел чуть побаливал. Пошел, поприседал, попрыгал. Все сделал очень хорошо. На четвертый день онемение стало еще сильнее. Потом — сильнее, сильнее и сильнее. Я понял, что уже сам не могу ходить, передвигаться. И обратился здесь в клинику. Мне сделали снимок, рассказали о моих проблемах. Тут у них импланта не было. Заказали в Москве титановый диск, диск прислали не тот, и мне пришлось договариваться с институтом Склифосовского, ехать туда, оперироваться.
Чтоб ты понимал, как проходила операция: мне голову отсоединили от туловища. Убрали вот этот межпозвоночный диск проблемный — и вставили туда имплант. Мне говорят: «Ты спортом больше заниматься не будешь». А я им: «Доктора, мне с вами неинтересно разговаривать. Давайте, до свидания».
— Вы сами что думаете?
— Да что думаю… Сейчас дел навалилась куча всяких разных. Нет людей, которые помогали бы их делать. На соцсети уходит около полутора часов — чтоб везде все выложить. Что буду делать? Поправляться — и дальше заниматься спортом. Я спорт никогда не покину и не оставлю. Каким бы родом деятельности я дальше ни занимался, буду по возможности… пусть не сам выступать, но передавать свои знания.
— Боли у вас есть после операции?
— Боли? Нет, никаких болей нет.
— Таблетки часто пьете?
— Витамины пью. Мне прописали какой-то неуромидин. Там че-то… оно же по нервной системе бьет, это все из-за нервов. Я его допил, но понимаю, что мне нужно оперироваться, ехать в Склифосовского.
«Спор Кремлеву я не проиграл. Он меня пьяным не видел!»
— Как давно в последний раз пили алкоголь?
— Ой, давно уже… Честно сказать, вообще не помню. Если пью, об этом знает вся Россия. Когда меня в последний раз видели пьяным? Или слышали о том, что я выпил?
— Я-то слышал прошлым летом.
— А что там за слух был?
— Что вас якобы даже на турнир боксерский привезли, а потом сразу увезли. Это не из СМИ, это мне рассказывали.
— Да ну, это херня вообще. Что я на боксерском турнире пьяным был?
— Да. Что вас туда привезли — и сразу увезли.
— Это все брехня. Это, наверное, какие-нибудь организации [запустили] — чтобы плюсов себе набрать. Это все сплетни, слухи. Один сказал, другой что-то услышал, не понял, повторил, развил, раздул.
— Но Умар Кремлев-то сказал, что вы ему спор проиграли.
— Я ему не проигрывал. Дело в том, что Умар Кремлев пьяным меня не видел. А я его предупреждал, чтобы он поменьше слухам верил и сплетням. Вот из-за таких вот граждан, [кто распускает слухи], и пошел этот разговор. Я Умару Кремлеву говорил, причем… я не знаю, почему он так поступил. Ну пусть живет в этой квартире. Я не нуждаюсь в этих квартирах.
Мы просто сидели, разговаривали — на «Опушке». И он спрашивает: «У тебя квартира есть?» Я ему говорю: «Да нету. Вот дочке подарил в Петербурге 4-комнатную квартиру. В Москве подарил в высотках 2-комнатную — в Москва-Сити. Жене, когда расписывались, сказал: “Мы, мужчины, — непостоянные. Тебе квартиру подарю на Рублевском шоссе”. Он мне говорит: “Ты че, в съемной живешь? Давай спорить на квартиру!” Я аж опешил. “Ну давайте”. Поспорили. И он так сделал, поступил.
У Умара Кремлева окружение… ну такое… не совсем порядочное. Да как и у всех. Бегут впереди всех, чтобы себе плюсов набрать. Ему разобраться с ним нужно, меньше слушать и полагаться.
«В Старом Осколе мне делать абсолютно нечего»
— Какое место вы сейчас своим домом считаете?
— Я в Екатеринбурге прожил три месяца, в Грозном прожил год, я почетный гражданин Республики Ингушетия. В Москве я прожил больше 10 лет, в Петербурге лет 12. В Старом Осколе я родился — и уехал оттуда в, по-моему, 24 года.
— Не планируете в Старый Оскол наведаться? Мне кажется, вы там давненько уже не были.
— Давно не был. Но дело в том, что там абсолютно нечего делать. Технологический процесс дошел до того… Один друг у меня там есть — с кем мы общаемся, переписываемся, поддерживаем отношения. А больше я там ни с кем не общаюсь. С родными можно по видеосвязи посидеть поговорить, рассказать все новости. Сколько раз в Старый Оскол ни приезжал — это мать с режима сбивать нужно. У нее там свои куры, гуси, утки, земля. Посидели поговорили два часа. Ей нужно в магазин ехать, готовить мне кушать, стоять у плиты. Смысл какой?
Туда [в Старом Осколе] не пойти, там делать нечего, этого не хочу. Весь город проехал, посмотреть, что изменилось, а что не изменилось, и — «Все, мам, я поехал».
— Как у Ивана дела? Есть новости?
— Нет, никаких новостей нет. У Ивана дела как у Ивана.
— На что живете сейчас, получается, учитывая, что боев нет? Операция наверняка денег стоила.
— Денег стоила, да. Ну так — кручусь. То там, то здесь, то здесь, то там. Там заработаю, там, там. Работы у нас [в России] на самом деле много. Не понимаю, на что они [кто сидит без работы] рассчитывают, чего они ждут. Я всю жизнь занимался спортом, я далек от этой вот бытности повседневной людской. И то я смог перестроиться. Конечно же, не миллионы ежемесячно я зарабатываю. Но без дела не сижу. Там помог, там помог. Люди отблагодарили, помогли, заинтересовались. На хлеб я себе всегда заработаю.
— Тысяч 300 [рублей] в месяц у вас сейчас выходит?
— Да нет, какие 300 тысяч.
— 200?
— Нет, меньше. Такая же зарплата, как и у тебя, — на хлеб хватает.
«Написал письмо самому себе. Да какой “в юности”?! Сейчас написал. Я в юности и писать-то не умел!»
— Удивился, что вы за книгу взялись. Это автобиография будет?
— Приблизительно — да. Что-то в этом роде. Моя жизнь, автобиография. Если честно, у меня бестолковый этот… человек, с которым я пишу. Я сейчас приеду [в Москву], свяжусь с ним. У меня приблизительно есть мысли, как это все начать. Там человек, знаешь, просто звонит мне: «Расскажи что-нибудь из детства». Я ему: «Что?» — «Ну что-нибудь вот расскажи. Что тебе запомнилось, что тебе интересно». Бли-и-ин! «Вопрос поконкретнее», — говорю ему. «Ну ладно, я за два-три дня вопросы сформулирую, тебе перезвоню». В итоге я вспомнил о нем через месяц. «Ты куда пропал?» А он: ой, я туда уезжал, сюда уезжал. «Ты вопрос подготовил?» — «Я не подготовил. Сейчас подготовлю». И опять пропал. Мы с ним посидели буквально минут 40, я ему порассказывал. Говорит: «Я не знаю, че еще у тебя спросить». — «Готовь вопросы, набирай в любое время, я готов».
— А кто на вас вышел-то вообще? «Эксмо» или кто?
— По-моему, «Эксмо». Они просто передали какому-то этому… непонятному. Вот я сейчас приеду, соберу их всех, толпу. Офис освободят, очистят, и буду сидеть рассказывать. Пусть они как пресса задают мне вопросы. Полазают в интернете, соберут, что их интересует. Один задал вопрос, второй задал вопрос, третий, четвертый, пятый. Буду сидеть отвечать на вопросы этой толпы.
— Я-то уж думал, что много чего написано…
— Да ничего еще не написано. Обложка не подобрана.
— Вы уже обмолвились, что там будет письмо самому себе. Это когда вы его написали?
— Да давно уже написал. Кстати, очень хорошее такое письмо. Вот приду, прочитаю его им — в первую очередь. Они ж хотят эксклюзив в книжке, хотят то, чего нет вообще нигде.
— Это письмо вы в юности, получается, написали? До тюрьмы?
— Да какой «в юности»! Вот сейчас сел. Я в юности-то писать не умел! Я его назвал «Письмо самому себе в детство».
— А то я удивился: ничего себе, каким романтичным юношей был Александр Емельяненко.
— Да какой романтичный юноша.
«Помню, лечился у докторов “Зенита”. Они рассказали, что там полкоманды курит, полкоманды в запое»
— У вас есть рекорд по количеству выпитого?
— (После небольшой паузы.) Да нет, нету.
— Даже рассказать не о чем?
— У меня нет такого — вот я столько-то выпил, столько-то, что я ящик выпиваю. Мне вот хочется выпить — я иду в ресторан отдыхаю. Закрываю все столы. Надоедает мне ходить в ресторан — я в магазин хожу. Надоедает в магазин ходить — нахожу специально обученного человека, и он приносит мне все домой. Надоело мне пить — я бросил пить. Захотелось мне выпить — взял выпил. Такой же простой, как и ты.
Это от безделья больше. Помню, я готовился, готовился, готовился, готовился [к реваншу с Вячеславом Дациком]… Когда спортсмен готовится — он находится в большом стрессе. У него нервы горя от тренировочного процесса. С версией «Урал» я подписал контракт на очень хороших условиях. Потом у них че-то отменилось. Перенесли бой. Я дальше продолжил форму свою держать. Готовился-готовился. Потом произошел теракт в «Крокус-Сити», запретили проводить все мероприятия в Москве и Московской области. Оставалась пара-тройка недель до турнира, звонят из «Урала», говорят, поступил в МВД такой звонок, что то же самое будет сделано и на бое Емельяненко. Они перенесли бой еще на три месяца. Вот представь — человек держит себя в форме, туда не уехать, сюда тоже, спортзал — дом — спортзал — дом. И все — крыша начала у меня подтекать, засвистела. Перегруз у меня просто был, и я немножко расслабился. А так — выпивают все. Недавно, кстати, мне попалось интервью Александра Овечкина. Оказывается, он очень любит пиво! Светлое.
— Да, после матчей пьет.
— Да, после матчей. Когда я жил в Санкт-Петербурге, я ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое. Я говорю: «Как?!» — «Да вот этот доктор уехал кого-то из запоя спасать. Он ему как ребенку: “Зачем же ты пьешь?” Тот с кем-то поругался, и он его похмеляет, успокаивает». Все просто на Емельяненко зациклились. Просто Емельяненко не прячется по квартирам. Если он отдыхает, об этом знает вся Россия.
— Хотя бы раз в жизни были близки к депрессии? Когда руки прям опускаются. Жить, грубо говоря, неохота.
— Да нет, такого у меня вообще нету. Я просто уже давным-давно пришел к пониманию, что родиться на свет — вот это чудо. У меня как-то в интервью спросили: «Какое самое значительное событие в вашей жизни?» — «Наверное, что родился я». Представляешь, вот когда мужчина с женщиной занимаются сексом, сколько мужчина выделяет сперматозоидов. Миллионы! И чтобы из этих миллионов добежать самому первому, оплодотворить яйцеклетку — это какой случай нужно? Если учесть еще всякие факторы — жизненные, нежизненные, — это счастье, что ты добежал, родился, живешь. Как можно после такого понимания негодовать, огорчаться, уходить в депрессию? И живем мы мизерное количество лет по сравнению с существованием нашей Земли, нашей планеты. Сколько мы спим, сколько херней занимаемся. И себя еще угнетать какими-то мыслями, в депрессию уходить — не-е-ет, извини, таких состояний у меня нет.
«Просьба к тренерам и спортсменам: походатайствуйте, чтобы нам с Федором присвоили ЗМС по ММА!»
— Помните, больше года назад Джон Джонс с Федором встретился и попросил передать вам привет. Приятно?
— Я видел это видео. Конечно, приятно! Джон Джонс приезжал, когда я в Москве дрался. И я знаю, что очень многие спортсмены, чемпионы мировых лиг пришли в этот вид спорта благодаря фамилии Емельяненко. Потому что посмотрели, как мы бьем людей. Их это заинтересовало, и они пошли изучать единоборства, заниматься, выступать.
— Федор вам привет не передал?
— Конечно, не передал… По-моему, в прошлом году был юбилей, что я на профессиональном ринге нахожусь уже 20 лет… В каком году я первый бой провел?
— В 2003-м.
— А, даже 21 год… Слушай, знаешь что? Вставь вот это — что я сейчас скажу. У меня просьба ко всем тренерам, ко всем спортсменам. Знаю, что дают звания «мастер спорта», «международный мастер спорта» [по ММА]. Походатайствуйте перед федерацией смешанных единоборств России [Союз ММА России], пусть братьям Емельяненко как родоначальникам смешанных единоборств России присвоят звание заслуженных мастеров спорта в смешанных единоборствах. Знаю, что это звание присваивают не только за Олимпийские игры, но и за развитие и пропаганду. Это такая государственная награда. Есть люди, которые вообще далеки от спорта, но когда-то выступали, занимались, что-то делали, и им присваивали заслуженных мастеров спорта. Вот пусть братья Емельяненко будут первыми заслуженными мастерами спорта по смешанным единоборствам.
— Магомед Анкалаев — первый мастер спорта международного класса по ММА. Он же представляет «Ахмат». Вы с ним там пересекались?
— Пересекались. Занимались с Анкалаевым в «Ахмате», тренировались, выступали. Он хороший такой — трудолюбивый, неудобный спортсмен. Работали с ним очень часто, очень много.
— Насколько давно общались с Рамзаном Кадыровым?
— Очень давно. Как уехал из Грозного — так больше и не общался (Емельяненко покинул Грозный в 2020 году. — Прим. «СЭ»).
«Когда Дацик в первый раз приехал на СВО, его оттуда выгнали. Он дурачок»
— Вы вспомнили про Ural FC. А вам Дацик-то больше не звонил? После того его скандального звонка.
— А что за звонок был?
— По видеосвязи.
— Да не. Он дурачок, кстати. Куда он пропал?
— Он сейчас на СВО находится.
— Мне тут рассказывали… Он поехал на СВО… Представляешь, насколько нужно быть дебилом: его выгнали оттуда — с СВО!
— Но он там сейчас, насколько знаю.
— Может, он во второй раз туда ломанулся. Но когда он туда в первый раз поехал — его выгнали оттуда. Дурачка.
— А из-за чего?
— Этого я уже не знаю. Меня не интересует ни Дацик, ни его жизнь. Мне вообще по херу на него.
— Ну, смотрите. Если вы сможете вернуться в бои, Дацик — первый кандидат на то, чтобы с вами бой провести.
— Помимо Дацика, знаете, сколько еще народа, желающего выйти на ринг? Сейчас открыли границы. Что нам тут, внутри России, между собой бодаться? Мне вообще без разницы кого, но я бы посоветовал организациям больше иностранцев затягивать — чтобы опытом делиться, пропаганду смешанных единоборств по всему миру делать. Ну, а че у нас — сидят у нас здесь в четырех стенах, выступают, дерутся, а если везут потом куда спортсменов — их там знать никто не знает.
Когда еще существовал клуб «Ред Девил», приехали японцы. Мы тогда в «Прайде» еще выступали. Финкельштейн сделал искусственных чемпионов мира в своей версии M-1 — левыми, подставными боями. Чтобы через нас выйти на «Прайд» — и засунуть туда своих парней. Которые были у него в клубе «Ред Девил». Сидели, сидели, очень долго разговаривали. Японцы понимают, что он уперся в свое — «Возьмите этого, этого». «Они нам не нужны! Нам нужны Саша и Федя. Остальные нас не интересуют! Пусть твои чемпионы мира дерутся в твоей версии! Нас они не интересуют!» Я Феде говорю: «Че, Федь, делать будем?» Он такой: «Выступаем за один клуб, деремся…» Я ему: «Давай за них поговорим». Поговорили с японцами за них, а они: «Хорошо, мы их возьмем, но гонорары будете им платить из своих денег». — «Ну давайте, дадим пацанам возможность выступить». И кто там… И Зенцов там дрался, и Магомед Ибрагимов дрался (на самом деле Ибрагим Магомедов. — Прим. «СЭ»), и Амар Сулоев дрался. Кто там только не дрался! И куда они пропали, куда они делись? Никто не смог устоять и выступать там дальше.
— Александр Шлеменко проиграл молодому бойцу — Владу Ковалеву. Смотрели этот бой?
— Не смотрел. Мне Шлеменко вообще не нравится. Ни как человек, ни как он дерется, ни как выступает. В последнее время, я смотрю… Я где-то был на его бое, смотрел…
— Его бой с Александром Иличем вы смотрели — сидели в первом ряду с Магомедом Исмаиловым.
— Форма у него упала. Есть спортсмены, которые на старом багаже едут, едут, едут, не хотят терпеть, трудиться, работать. Спорт не стоит на месте. Посмотрите на первые бои в UFC: вышел борец, вышел ударник, ударник попал — победил, борец перевел — сломал ударника. А сейчас настолько универсальные бойцы выходят, что непонятно, кто он — борец или ударник. Люди универсальные — как бьют, так и борются. Я всю жизнь занимался борьбой, а все думают, что я занимался боксом.
— Лига NFL хочет сделать вам бой с Сергеем Харитоновым.
— У лиги NFL на это денег не хватит. Если Сергей запрашивает… Сколько там? Сумасшедшие деньги. 30−50 миллионов, я даже не знаю, сколько он запрашивает… То почему я должен получить меньше? Я должен получить на порядок больше Сережи Харитонова. Либо такую же сумму. А то что они мне будут рассказывать сказки: «Мы ему вот три копейки дали, он подерется за них» — меня это не устраивает, вообще не устраивает.
«После того как увидел, какое суши в Японии, в наши суши-бары ходить уже не мог…»
— Как-то вы мне сказали, что вас поразила японская кухня — в Японии, а наши пельмени — это вообще ни о чем.
— Пельмени — это вообще неправильно приготовленная пища. Тесто с мясом, вареное. И не только у меня, но и у тебя, и у абсолютно всех людей об этом после [употребления] говорит наш организм — (показывает отрыжку) в виде вот этой вот отрыжки. Почему? Потому что очень тяжелая, неправильно приготовленная пища. Конечно же, она вкусная, но это не то, что нужно кушать. Миллион других кухонь существует.
А в Японии… Когда я в Питере жил, ходил в лучший суши-бар Санкт-Петербурга. Не помню уже, как он называется. У меня там ВИП-комната была, приходил туда, кушал. Лучше суши я не кушал. Но потом, когда приехал в Японию и увидел, какое там суши, я не смог уже кушать суши в России. Там заходишь в любой продуктовый магазин — лежит живая рыба на прилавках, хвостом бьет. Причем разных видов. И вот они ее покупают — свежую рыбу. А у нас суши-барам нужно сделать заявку. Пока эту заявку доставят, заморозили там — разморозили здесь, положили в холодильник, сколько она там будет храниться, как ее везут, в каком она состоянии… Короче, не то.
И суши нужно кушать руками! И макать не рисом в соевый соус, а рыбой! Не так, как у нас едят. Соевый соус — он очень вредный для желудка. В Японии для того, чтобы закосить от армии, выпивают бутылку соевого соуса, и у них появляется язва — и в армию их не берут, они непризывные получаются. А рыбой нужно макать для того, чтобы она соевый соус… с васаби смешивать… чтобы он обеззараживал свежую рыбу, чтобы не было глистов и червей. А у нас рисом макнули — и едят соевый соус с рисом. Ты вкус рыбы чувствуешь? Не чувствуешь. Вот и все. Ты чувствуешь рис и соевый соус. Зачем тебе тогда дорогостоящий соус покупать? Набери себе каких-нибудь за три копейки. И сиди ешь. Или вообще плошку риса закажи себе с соевым соусом, он бесплатный. И сиди ешь. Полей им вместо кетчупа и сиди ешь соевый соус с рисом.
Мне очень нравится сашими. Японская кухня — она очень разнообразная…
— Дай бог, еще вернетесь в Японию.
— Вернусь, вернусь. А что там в Японии? Может, на экскурсию съезжу. Но меня убивает дорога в Японию…
— Вспомните что-нибудь о временах Pride…
— Кевин Рэндлман — помнишь такого бойца? Умер он уже. Приходим мы на банкет. Сижу я, Федя. Подходит Кевин: «О-о-о! Алекс! Как дела?» — «Да нормально все». — «Давай выпьем!» И он берет бутылку водки. Ставит четыре рюмки. Я смотрю — никого. «А кто еще будет с нами пить?» — «Ок, ок, все хорошо». Думаю: может, кто подойдет. Он наливает четыре рюмки водки. Берет две. Думаю: кому-то отдать хочет. Смотрю — никого нет. Стукнулись. Он одну стопку выпивает — и второй запивает! И говорит: «Гай, ай эм гоу — я пошел». Думаю: красавчик! И после этого еще говорят, что русские — пьющие люди. Тогда я в первый раз увидел, как водку водкой запивают.
Илья Андреев