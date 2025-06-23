Александр Емельяненко: «Когда жил в Петербурге, ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое. А все на мне зациклились»

— Недавно, кстати, мне попалось интервью Александра Овечкина. Оказывается, он очень любит пиво! Светлое.
— Да, после матчей пьет.
— Да, после матчей. Когда я жил в Санкт-Петербурге, я ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое.
Я говорю: «Как?!» — «Да вот этот доктор уехал кого-то из запоя спасать. Он ему как ребенку: “Зачем же ты пьешь?” Тот с кем-то поругался, и он его похмеляет, успокаивает».
Все просто на Емельяненко зациклились. Просто Емельяненко не прячется по квартирам. Если он отдыхает, об этом знает вся Россия, — сказал спортсмен.
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