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Тренер Двалишвили: реванш с Нурмагомедовым будет таким же, как и первый бой

Рэй Лонго, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, высказался о потенциальном реванше подопечного с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

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Источник: Чемпионат.com

Рэй Лонго, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, высказался о потенциальном реванше подопечного с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Реванш будет таким же, как и первый бой. Возможно, даже хуже для Умара, так было с О’Мэлли. В первом бою Мераб не финишировал О’Мэлли. Чем увереннее Мераб становится, тем лучше он выглядит в бою. Он уже дрался с Умаром и теперь уверен в себе», — сказал Лонго в интервью Red Corner MMA.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся на UFC 311 в январе и завершился победой грузинского бойца единогласным решением.

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