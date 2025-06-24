Тренер Двалишвили: реванш с Нурмагомедовым будет таким же, как и первый бой

«Реванш будет таким же, как и первый бой. Возможно, даже хуже для Умара, так было с О’Мэлли. В первом бою Мераб не финишировал О’Мэлли. Чем увереннее Мераб становится, тем лучше он выглядит в бою. Он уже дрался с Умаром и теперь уверен в себе», — сказал Лонго в интервью Red Corner MMA.