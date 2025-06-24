Топурия и Оливейра затягивать не будут. В битве стилей неизбежен финиш

Понятно, что у каждого из бойцов есть свои преимущества, есть план на поединок, которому они будут следовать. При этом и Илия, и Чарльз могут и перестроиться по ходу поединка, тем более что у каждого есть и другие навыки, помимо привычных для их стиля. Единственное, что, кажется логичным в прогнозах на этот поединок — то, что, вероятное всего, он не продлился всю дистанцию. Топурия добирался до судейского решения лишь дважды, Оливейра — только шесть раз из 45 поединков. А значит, вряд ли стоит рассчитывать, что поединок пройдёт всю дистанцию: вероятнее всего, он завершится досрочной победой того бойца, который окажется лучше готов в этот вечер.