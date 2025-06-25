Ахъядов признался, что убил инспектора МАДИ из-за голосов в голове

«Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса (в голове — ред.), я сначала думал это джинн говорит… Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать, я ночами не спал, был в это время как в тумане. Получилось, что вот невиновного человека (убил — ред.). Сначала все после задержания сказали, что я убил, я сначала не верил, плохо помнил. Мне сказали, что есть видео, тогда я уже вспомнил, что убил. Я очень сожалею, умер безвинный человек, я хотел бы попросить прощения у родственников. Пусть меня осудят по закону», — заявил он.