Ахъядов признался, что убил инспектора МАДИ из-за голосов в голове

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Боец смешанных единоборств Ламберд Ахъядов, обвиняемый в убийстве инспектора МАДИ в московском парке «Зарядье», признался, что совершил убийство, на которое его побудили голоса в голове, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
«Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса (в голове — ред.), я сначала думал это джинн говорит… Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать, я ночами не спал, был в это время как в тумане. Получилось, что вот невиновного человека (убил — ред.). Сначала все после задержания сказали, что я убил, я сначала не верил, плохо помнил. Мне сказали, что есть видео, тогда я уже вспомнил, что убил. Я очень сожалею, умер безвинный человек, я хотел бы попросить прощения у родственников. Пусть меня осудят по закону», — заявил он.
Ахъядов поведал суду, что, возможно, страдает от ментального заболевания, и добавил, что не помнит, как покупал нож и баллончики, как оказывал сопротивление при задержании.
Он пояснил, что в 2022 году, получив травму, уехал с другом в Стамбул, где тренировал детей и взрослых и подрабатывал в сфере, связанной с криптовалютой. Позднее в Турцию он привез всю семью, в том числе мать, которая испытывала проблемы со здоровьем. Ахъядов вернулся в РФ, чтобы, по его словам, сделать банковские документы.
До этого в отношении обвиняемого была проведена повторная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, так как ранее в деле имелись противоречащие друг другу исследования с разными выводами. По её результатам Ахъядов был признан вменяемым, не нуждающимся в применении мер медицинского характера.
По данным следствия, в канун нового 2023 года в парке «Зарядье» в центре Москвы Ахъядов собирался устроить теракт — убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), из-за чего тот скончался. Однако у инспектора не было пистолета, поэтому замысел Ахъядова сорвался, его при активном сопротивлении задержали правоохранители, вскоре мужчина оказался в СИЗО.
Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГИЛ* (запрещена в РФ). Адвокат Абубакар Манаев заявлял РИА Новости, что свидетельств об этом в деле нет, также не доказана версия, что он хотел отобрать пистолет и начать стрелять в людей.
Ламберд Ахъядов — боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире Absolute Championship Akhmat.
*запрещена в РФ.