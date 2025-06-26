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Российского бойца ММА приговорили к 28 годам тюрьмы

Российского бойца ММА Ламберта Ахъядова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) приговорили к 28 годам лишения свободы за убийство 33-летнего инспектора МАДИ, сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Боец в 2022 году нанес пострадавшему не менее 15 ударов ножом. Во время суда Ламберт заявлял о голосах в голове, которым было тяжело сопротивляться. Он признал вину.

По данным следствия, 31 декабря в парке «Зарядье» боец собирался устроить теракт — убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника МАДИ, но у того не оказалось пистолета, поэтому замысел Ахъядова сорвался.

По результатам медицинской экспертизы Ахъядов был признан вменяемым, не нуждающимся в применении мер медицинского характера.

Также отмечается, что прокурор запрашивал Ахъядову пожизненное лишение свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального времени — в колонии особого режима.