Российского бойца ММА приговорили к 28 годам тюрьмы

По данным следствия, 31 декабря в парке «Зарядье» боец собирался устроить теракт — убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника МАДИ, но у того не оказалось пистолета, поэтому замысел Ахъядова сорвался.