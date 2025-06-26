Российского бойца ММА приговорили к 28 годам тюрьмы

Боец в 2022 году нанес пострадавшему не менее 15 ударов ножом. Во время суда Ламберт заявлял о голосах в голове, которым было тяжело сопротивляться. Он признал вину.
По данным следствия, 31 декабря в парке «Зарядье» боец собирался устроить теракт — убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника МАДИ, но у того не оказалось пистолета, поэтому замысел Ахъядова сорвался.
По результатам медицинской экспертизы Ахъядов был признан вменяемым, не нуждающимся в применении мер медицинского характера.
Также отмечается, что прокурор запрашивал Ахъядову пожизненное лишение свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального времени — в колонии особого режима.