«У меня опухоль в костном мозге». Боец UFC рассказала о тяжелом диагнозе, но не собирается сдаваться

Боец UFC Ирина Алексеева призналась, что борется не только с соперницами в октагоне, но и с тяжелым заболеванием: врачами была выявлена опухоль в костном мозге. Несмотря на боли и серьезные риски, она не сдается и планирует вернуться к боям уже через несколько месяцев.
Подробности ужасного диагноза
Ирина рассказала, что опухоль обнаружена в костном мозге, а также наблюдается застой жидкости чуть ниже поясницы. Из-за этого часть нервных окончаний не функционирует должным образом, и при нагрузках есть опасность компрессии.
«Могут лопнуть паутинка костного мозга и отказать ноги», — приводит слова Алексеевой «Матч ТВ».
Как оказалось, в последние полтора месяца она проходит лечение у невролога. Подготовка к последнему бою против представительницы Польши Клаудии Сигулы, который состоялся 21 июня, сопровождалась сильной болью, и иногда ей даже приходилось принимать обезболивающие препараты.
«Это для меня очень сильная проверка была в плане здоровья. Я вышла в октагон на свой страх и риск», — призналась боец.
Сейчас, по словам Ирины, отмечается прогресс — восстановление идет согласно плану. До окончания лечения осталось полтора месяца, а через два она уже намерена выйти в октагон.
«Скорее всего, это будет какой-то турнир в Абу-Даби. Мне не назвали оппонента. Сказала, мне без разницы, кто — вообще любой человек», — уверенно заявила спортсменка.
Угрозы и поддержка
В Баку Алексеева потерпела поражение от Сигулы единогласным решением судей (27:30, 27:30, 27:30). После выхода на арену с российским флагом и под песню на русском в ее адрес посыпались сотни оскорблений и угроз в соцсетях.
«Было очень много хейта с различных аккаунтов, в том числе “мертвых”. Под постом в моем Telegram-канале за 5−10 минут появилось более 10 тысяч сообщений. Писали оскорбления не только мне, но и нашей стране, народу. Угрожали моей жизни, выкладывали мой адрес, ИНН, номер телефона, писали, что “найдут и расчленят”, — рассказала Алексеева “Матч ТВ”.
Ирина закрыла канал и блокировала агрессоров, но понимает, что атаки могут продолжаться. Тем не менее спортсменка подчеркнула: она не боится и не собирается отступать.
«Для меня гордость — выйти с нашим флагом. Я не жалею ни о чем. Это была моя принципиальная позиция», — заявила Алексеева.
Известные личности выразили поддержку Ирине. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова осудила травлю.
«Это же ненормально. Вот почему вы ее хейтите за национальность? Это неприемлемо. Ты можешь не любить страну, но вот эта девочка тут при чем?», — цитирует Журову «Матч ТВ».
Известный комментатор Дмитрий Губерниев также поддержал спортсменку. «Она мужественный человек, мы ее всячески поддерживаем. Но нужно понимать, что руководство UFC на выход с флагом России дало добро. Мы все, включая правоохранительные органы, ее в обиду не дадим», — заявил Губерниев.
Алексеева родом из Челябинска, выступает в легчайшем весе UFC. Ее профессиональный рекорд — 5 побед (одна нокаутом) и 3 поражения. Ирина дебютировала в UFC в апреле 2023 года, выиграв свой первый бой сабмишеном у Штефани Эггер. В спорте ее часто называют «Русской Рондой».
Никита Петрищев