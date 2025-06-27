«У меня опухоль в костном мозге». Боец UFC рассказала о тяжелом диагнозе, но не собирается сдаваться

Боец UFC Ирина Алексеева призналась, что борется не только с соперницами в октагоне, но и с тяжелым заболеванием: врачами была выявлена опухоль в костном мозге. Несмотря на боли и серьезные риски, она не сдается и планирует вернуться к боям уже через несколько месяцев.