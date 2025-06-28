Ужасная развязка битвы славян. Романова уносили после боя с Молдавским на носилках

Бойцы провели несколько разменов в стойке, в которых Романов был откровенно хуже. И Александр тут же пошёл в клинч, прижал соперника к сетке. А оттуда Молдавский нанёс запрещённый удар коленом ниже пояса. Романов моментально схватился за паховую область и упал на канвас с криком от боли. Александр долго не мог подняться. Тут же в клетку позвали доктора. Романов от болевого шока даже толком не мог объяснить, что он чувствует. В итоге подняться Александр так и не смог, рефери объявил, что поединок окончен. Молдавский также был максимально расстроен, пытался помочь сопернику подняться, но в итоге потребовались носилки. Прямо из клетки бойца отправили в больницу.