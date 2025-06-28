Джон Джонс иронично сравнил себя с Дэдпулом

Напомним, в июне 2025 года Джонс официально объявил о завершении бойцовской карьеры, освободив титул полновесного чемпиона UFC в тяжёлом весе. В связи с этим, обладатель временного титула Том Аспиналл был повышен руководством UFC до полноценного чемпиона этой весовой категории.