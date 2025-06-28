Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джон Джонс иронично сравнил себя с Дэдпулом

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Джон Джонс сравнил себя с антигероем комиксов издательства Marvel Comics Дэдпулом, выложив на своей странице в социальной сети своё фото в костюме данного персонажа.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Джон Джонс сравнил себя с антигероем комиксов издательства Marvel Comics Дэдпулом, выложив на своей странице в социальной сети своё фото в костюме данного персонажа.

«Они хотели Капитана Америку, но я был больше похож на Дэдпула», — написал Джонс под фото у себя на странице в социальной сети.

Напомним, в июне 2025 года Джонс официально объявил о завершении бойцовской карьеры, освободив титул полновесного чемпиона UFC в тяжёлом весе. В связи с этим, обладатель временного титула Том Аспиналл был повышен руководством UFC до полноценного чемпиона этой весовой категории.