Джон Джонс иронично сравнил себя с Дэдпулом

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Джон Джонс сравнил себя с антигероем комиксов издательства Marvel Comics Дэдпулом, выложив на своей странице в социальной сети своё фото в костюме данного персонажа.
«Они хотели Капитана Америку, но я был больше похож на Дэдпула», — написал Джонс под фото у себя на странице в социальной сети.
Напомним, в июне 2025 года Джонс официально объявил о завершении бойцовской карьеры, освободив титул полновесного чемпиона UFC в тяжёлом весе. В связи с этим, обладатель временного титула Том Аспиналл был повышен руководством UFC до полноценного чемпиона этой весовой категории.