Последний бой Борщева в UFC? Славу Клауса финишировали за 55 секунд

Терренс известен тем, что абсолютно на все бои выходит под девизом «убить или быть убитым». Ни разу в профессиональной карьере Маккинни не доходил до решения, а львиная доля поединков с его участием завершается в первом раунде. В рекорде имеется даже нокаут за семь секунд. Терренс тяжело бьёт и умеет бороться. Однако есть и интересная особенность — если Ти Рекс с его сумасшедшим темпом не финиширует соперника в первой пятиминутке, то начинаются большие проблемы с выносливостью. В UFC у Терренса только два поединка из 10 зашло во второй раунд. И оба раза он проиграл. Поэтому задача Борщёва на бой была проста — переждать штурм и начать разбирать Маккинни.