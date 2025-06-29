Топурия — чемпион UFC в легком весе! Снова нокаутировал легенду

Для бразильца это очередная попытка вернуть пояс. Больше трёх лет назад Оливейра был лишён титула за проваленное взвешивание перед боем с Джастином Гэтжи. Чарльз всё равно финишировал американца, однако не вернул статус чемпиона. А потом начал чередовать поражения с победами. Сначала досрочно проиграл Исламу Махачеву в титульнике, затем финишировал Бенеила Дариуша, уступил Арману Царукяну и победил Майкла Чендлера. Получить новый титульник Оливейре помогла комбинация факторов: уход Махачева в 77 кг, бан Царукяна от руководства UFC и статус любимца фанатов. Тем не менее Топурия перед боем считался огромным фаворитом, и многие ждали нокаута от Илии.