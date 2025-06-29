Дана Уайт высказался о перспективах титульного боя для Джастина Гэтжи

«Мы любим Джастина Гэтжи, он один из самых ярких бойцов в истории компании, но если ты думаешь о завершении карьеры, значит, ты должен завершить. “Дайте мне титульный бой или я завершу карьеру” — это звучит безумно», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 317.