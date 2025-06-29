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Дана Уайт высказался о перспективах титульного боя для Джастина Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу потенциального титульного поединка для одного из топовых бойцов лёгкой весовой категории UFC Джастина Гэтжи, который ранее заявлял о намерении добиваться боя с победителем противостояния между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

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Источник: Чемпионат.com

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу потенциального титульного поединка для одного из топовых бойцов лёгкой весовой категории UFC Джастина Гэтжи, который ранее заявлял о намерении добиваться боя с победителем противостояния между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

«Мы любим Джастина Гэтжи, он один из самых ярких бойцов в истории компании, но если ты думаешь о завершении карьеры, значит, ты должен завершить. “Дайте мне титульный бой или я завершу карьеру” — это звучит безумно», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где в главном событии шоу Топурия победил Оливейру нокаутом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком дивизионе.