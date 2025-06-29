В UFC не ценят крутого чемпиона. Пантожа переехал весь дивизион

В своё время в UFC думали о закрытии наилегчайшего веса, потому что Деметриус Джонсон прошёл всех претендентов, зачистил дивизион и ему приходилось давать в соперники даже дебютантов. Пантожа умудрился зачистить дивизион ещё до того, как добрался до титула и уже тоже успел защитить пояс против дебютанта. На шоу The Ultimate Fighter он побеждал Брэндона Морено и Кара-Франса, потом уже в UFC прошёл того же Морено, Алекса Переса, Брэндона Ройвала, Манела Капе. Будучи чемпионом, Каннибал ещё раз победил Морено, Ройвала и Кара-Франса. Все перечисленные бойцы входят в топ-7 дивизиона, и нет никакого смысла в очередной раз сводить их с чемпионом. Феноменальный уровень доминирования от Пантожи. И ещё один штрих к его величию в наилегчайшем весе.