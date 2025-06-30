Лёгкий вес UFC уже не будет прежним. Эпоха «старых волков» завершена

Джастин Гэтжи — ещё один топовый легковес, который может завершить карьеру в этом году. Хайлайт после победы над Рафаэлем Физиевым заявил, что заслуживает провести бой с победителем пары Топурия — Оливейра, а если этого не случится, то он уйдёт в отставку. Илия после боя ясно дал понять, что не собирается предоставлять шанс Гэтжи, которого не так давно отправлял в нокаут Макс Холлоуэй, поэтому будущее Джастина в лиге тоже под большим вопросом. Тем более что шантаж от Гэтжи не сработал: Дана Уайт заявил, что, если кто-то хочет завершить карьеру, он её завершает.