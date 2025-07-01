Топурия круче Макгрегора. Даёт шоу и уничтожает легенд

Волкановски здорово объяснял особенность Топурии, которая отличает его от других бойцов: «Он очень собранный и сфокусированный. Причём даже в те моменты, когда бой идёт не так, как ему бы хотелось. Это словно туннельное зрение. Он знает, что вот сейчас получит возможность донести свой удар. Ты можешь держать его на джебе. Он может мазать. Большинство на его месте уже решили бы попробовать что-то другое, но только не он. Когда боец выглядит настолько собранно в такие вот моменты, это значит только одно — он очень опасен. А если он донесёт кулак до цели, то может вырубить кого угодно. В том числе и в лёгком дивизионе».