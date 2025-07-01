Царукян — мимо титульника. Что нужно Арману, чтобы вернуться в гонку?

Плюс ко всему Топурия ещё до того, как завоевал пояс в лёгком весе, неоднократно проговаривал, что не Царукян будет его следующим соперником. Матадор называл Армана «скучным и неуклюжим», высмеивал его за согласие страховать бой («может, в UFC ему скажут полы помыть здесь») и просто отказывался называть Царукяна претендентом: «Не думаю, что они дадут ему титульный шанс. Не собираюсь ему давать его. Не вижу в Армане претендента, который заслужил титульник. Когда у меня были проблемы с весом, UFC заставил драться меня в другой категории, исправлять мои косяки, и только потом я вернулся в полулёгкий вес и они дали мне новый бой. Почему я должен давать Арману шанс?».