Экс-звезда UFC борется за свою жизнь. Что случилось с Беном Аскреном

Пока Аскрен находился в очереди на трансплантацию, периодически появлялась информация о его самочувствии. Бен приходил в сознание, сразу пытался узнать результаты на турнире по реслингу. Также 25 июня Эми Аскрен сообщила, что состояние её супруга стабильно и они ждут, пока будет найден подходящий донор: «Вчера поздно вечером Бен официально был включён в список на трансплантацию. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы он смог окрепнуть и оставаться стабильным без осложнений, пока ждёт, и чтобы нашёлся идеальный донор и пересадка прошла успешно. Также прошу молиться за того донора, кто бы это ни был, и за его семью. Это будет огромное испытание для Бена, однако наша семья безмерно благодарна за то, что остальные его органы в порядке и есть надежда. Хотя он всё чаще приходит в сознание, он пока не может смотреть в телефон и отвечать на сообщения. Надеюсь, через неделю-другую он сможет это сделать! Также надеемся, что скоро он сможет говорить. Вчера он всё время что-то шептал, и мы наконец поняли, что он говорил “кофе”! Пока ему нельзя, но какое же это облегчение — видеть, что он просит что-то такое обычное. Я так благодарна, что его разум в порядке, и не могу дождаться момента, когда он полностью вернётся к нам. Мы также невероятно благодарны за наше замечательное сообщество — от близких друзей и тех, с кем не общались более 20 лет, до незнакомцев, которые делятся своими историями или молятся. Спасибо вам всем».