Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стерлинг: взлёт Топурии превзошёл Макгрегора

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал завоевание грузином Илией Топурией второго титула организации.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал завоевание грузином Илией Топурией второго титула организации.

"Этот взлёт превзошёл Конора. Если говорить о звездности, Илия совершил самое безумное, что мы видели от современного бойца UFC. Это не затмевается Конором.

Я бы сказал, что самым ценным Конора активом был Чед Мендес, но это было короткое уведомление. Нужно оставаться честными. Затем он сразился с Жозе Альдо, верно? А затем с Эдди Альваресом. Тот 13-секундный нокаут зажег мир. А затем он сделал то, что сделал с Эдди Альваресом, но, как по мне тот бой идеально подходил ему стилистически.

Что же касается Илии, то последние три соперника были одними из величайших бойцов. То, что сделал этот парень, безумно", — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.