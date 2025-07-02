Стерлинг: взлёт Топурии превзошёл Макгрегора

Я бы сказал, что самым ценным Конора активом был Чед Мендес, но это было короткое уведомление. Нужно оставаться честными. Затем он сразился с Жозе Альдо, верно? А затем с Эдди Альваресом. Тот 13-секундный нокаут зажег мир. А затем он сделал то, что сделал с Эдди Альваресом, но, как по мне тот бой идеально подходил ему стилистически.