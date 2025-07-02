Промоутер сделал заявление о реванше Жумагулова с бойцом из команды Хабиба

У меня в голове есть потенциальные соперники для Жумагулова. Было бы интересно устроить реванш Жумагулов — Уланбеков с точки зрения бизнеса? А там, глядишь, и Али Багаутинов возбудиться (улыбается). Ему 40 лет уже, конечно. Тот бой был сумасшедший, на встречных курсах, сейчас они уже этот уровень не покажут, и будет чувство такое… нафталинчик такой будет", — сказал Гаджиев корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову.