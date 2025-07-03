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ФНС России выставила новый счет Хабибу Нурмагомедову, пишут СМИ

SHOT: ФНС России выставила счет на 1,8 миллиона рублей Хабибу Нурмагомедову.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России выставила новый счет экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Нурмагомедов задолжал налоговым органам 1,8 млн рублей.

В 2024 году налоговики были вынуждены приостановить операции по счетам Нурмагомедова в связи с неисполнением требования об уплате налоговой задолженности. Затем судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за долгов по налогам на сумму более 79,3 млн рублей. Позже экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены. В апреле ФНС снова заблокировала банковский счет Нурмагомедова из-за непредставления налоговой декларации.