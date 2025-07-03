ФНС России выставила новый счет Хабибу Нурмагомедову, пишут СМИ

В 2024 году налоговики были вынуждены приостановить операции по счетам Нурмагомедова в связи с неисполнением требования об уплате налоговой задолженности. Затем судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за долгов по налогам на сумму более 79,3 млн рублей. Позже экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены. В апреле ФНС снова заблокировала банковский счет Нурмагомедова из-за непредставления налоговой декларации.