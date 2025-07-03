Илия Топурия: «Махачев знает, что я отправлю его спать. И Хабиб это тоже понимает»

Вот и все. Ислам знает, что я опасен. Он знает, что я отправлю его спать. И Хабиб Нурмагомедов это тоже понимает. Они осознают, что я побью Ислама — это единственная причина, почему они не хотят, чтобы этот бой случился", — сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.