Илия Топурия: «Махачев знает, что я отправлю его спать. И Хабиб это тоже понимает»

Вот и все. Ислам знает, что я опасен. Он знает, что я отправлю его спать. И Хабиб Нурмагомедов это тоже понимает. Они осознают, что я побью Ислама — это единственная причина, почему они не хотят, чтобы этот бой случился", — сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.
Напомним, что в ночь на 29 июня Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.
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