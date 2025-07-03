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Илия Топурия: «Махачев знает, что я отправлю его спать. И Хабиб это тоже понимает»

«Ислам принял правильное решение, поднявшись в весе. Если бы ему дали бой с Джастином Гейджи или другим претендентом, он бы остался в легком дивизионе. Но все изменилось, когда я решил подняться. Он подумал: “Не буду рисковать, отправлюсь в полусредний и постараюсь забрать еще один пояс”.

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Источник: Спортс"

Вот и все. Ислам знает, что я опасен. Он знает, что я отправлю его спать. И Хабиб Нурмагомедов это тоже понимает. Они осознают, что я побью Ислама — это единственная причина, почему они не хотят, чтобы этот бой случился", — сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.

Напомним, что в ночь на 29 июня Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.

Санко — о гипотетическом бое Хабиба и Топурии: «Вижу сценарий, при котором Илия побеждает нокаутом».

Махачев больше не лучший боец UFC. Привет от Топурии.