Макгрегору грозит серьёзный срок. Дела у ирландца — всё хуже

Другой вопрос заключается в том, что в ближайшее время привлечь Конора к ответственности будет практически невозможно. Адвокаты Ноториуса трудятся над тем, чтобы дело прошло через все инстанции — апелляцию и кассацию. А это растянет процесс на длительный срок. Привлечь за лжесвидетельствование можно будет лишь в том случае, когда все эти стадии окажутся пройдены. Поэтому пока Макгрегору не из-за чего переживать. Возможность оправдаться перед судом всё ещё сохраняется. Вот только не помешает ли это амбициозным планам ирландца по выдвижению своей кандидатуры на пост президента страны?