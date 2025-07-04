«Этот человек — дикарь». Илия Топурия высказался о Хамзате Чимаеве

«Этот человек — дикарь. Хамзат принимает решения [по ходу боя], он добивает своих противников. Когда этот парень входит в октагон, то вы знаете, что он идёт за финишем. Чимаев не ищет победы решением судей. Вот почему я уважаю Хамзата. Он чёртов зверь», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети X (ранее Twitter).