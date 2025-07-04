Суперзвёзды лёгкого веса UFC уходят. Кто их заменит?

В первую очередь это, конечно, Илия Топурия. Мало того, что это просто новое имя на вершине дивизиона, так ещё Матадору всего 28 лет. Это самый молодой действующий чемпион UFC. Топурия только сейчас вышел на пик, и потенциально он может ещё долгое время оставаться на топ-позициях и кошмарить легковесов. Это самое мощное обновление лёгкого веса за последние годы и практически идеальная замена для угасающих звёзд: молодой, тяжело бьёт, сбалансирован с точки зрения навыков, очень популярен и побеждает всех в зрелищном стиле. Казалось бы, готовый флагман весовой категории на годы вперёд. Но минус тоже есть — непонятно, как долго Илия вообще планирует выступать. Он не кажется человеком, которому интересно постоянно защищать пояс от новых претендентов, да и уже как-то говорил, что хотел бы завершить карьеру в 30 лет.