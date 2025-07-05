Топурия действительно круче Махачева? Разбираем чемпионов

У Ислама тоже крутая оппозиция… Однако есть и замечания. Да, Чарльза Оливейру он классно разбил уже во втором раунде. А затем было два подряд противостояния с Александром Волкановски. Причём первое добралось до решения судей. И это было плохо для россиянина, потому что соперник поднимался из другого дивизиона. Фактически Махачев был в более комфортных условиях, имел ощутимое преимущество. А затем, и в этом нет вины Ислама, он провёл два не самых громких поединка — с Дастином Порье и Ренато Мойкано. Возможно, если бы последний бой был именно с Арманом Царукяном, Махачев остался бы на вершине. Но история не имеет сослагательного наклонения.