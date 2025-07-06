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Волкановски назвал слабое место Топурии

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал слабое место испано-грузинского звёздного атлета и непобеждённого чемпиона промоушена в лёгком весе Илии Топурии.

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Источник: Чемпионат.com

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал слабое место испано-грузинского звёздного атлета и непобеждённого чемпиона промоушена в лёгком весе Илии Топурии.

«С этим парнем нужно бороться, чувак. Мы хотим увидеть объём его “бензобака”, потому что мне показалось, что, когда Чарльз [Оливейра] повалил его на настил и заставил бороться, я почувствовал, что это начинает его немного изматывать», — сказал Волкановски в подкасте YouTube-канала Flagrant.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.