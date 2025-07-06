Волкановски назвал слабое место Топурии

«С этим парнем нужно бороться, чувак. Мы хотим увидеть объём его “бензобака”, потому что мне показалось, что, когда Чарльз [Оливейра] повалил его на настил и заставил бороться, я почувствовал, что это начинает его немного изматывать», — сказал Волкановски в подкасте YouTube-канала Flagrant.