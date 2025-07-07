«Хабиб 14 минут не мог перевести меня. Хотя был свежий, а я 3,5 часа тренировался». Интервью с Кори Андерсоном

Несколько месяцев назад широко разошлось видео, как Хабиб Нурмагомедов доминирует в партере над Кори Андерсоном, одним из лучших полутяжей мира.
Пусть Хабиб сейчас весит за 90 кг, как полутяж, но все-таки это не его природный вес, он был легковесом, а Андерсон весит под 107 кг. Позже брат Хабиба Усман Нурмагомедов рассказал детали — оказывается, Хабиб так доминировал, что Андерсона стало жалко.
Мы долго хотели узнать видение самого Кори и вот наконец сделали с ним интервью по линии PFL. Ниже — подробный разбор партера Хабиба, контекста схватки с ним, а также любопытное мнение Андерсона о стиле Магомеда Анкалаева.
«Хабиб сплющивает тебя по принципу уплотнителя мусора. Он давит плечом, а не головой в грудь»
— За счет чего вы хотите выигрывать у Вадима Немкова в потенциальном третьем бою? Его защита от переводов почти безупречная.
— Его защита от переводов не безупречная. Мои переводы не были на том уровне, на котором должны. Все просто. Я не оправдываюсь, никогда не буду — да, он побил меня в тот вечер, он был лучше, его геймплан был лучше. Я знаю, что сделал неправильно не только в бою, но и во всем кэмпе. И мы это исправили.
— И что было неправильным?
— Дождитесь боя. Когда пройдет бой, я возьму микрофон и дам вам знать.
— Из всех, с кем вы дрались и тренировались, у кого была лучшая защита от переводов?
— У Дэвида Брэнча. Он очень хорош. Хотя тут такая интересная штука… Мы очень долго тренировались вместе, он выучил мой стиль, но при этом он всегда был очень матерый. Первый раз, когда мы потренировались, он уже был чемпионом WSOF, а я парнем с TUF, у меня сработал синдром старшего брата. Я сделал проход, засветил эту попытку, и он хорошо защитился. А когда через время у меня появилась уверенность, что мне по силам перевести его, он уже понимал, как я готовлю тейкдауны, понимал мои сетапы. Когда ты долго с кем-то тренируешься, он видит твое развитие, видит, что ты поменял. Вот его мне было переводить тяжелее всего, он был крупный, динамичный и очень матерый ветеран. Он знал и как в принципе защищаться от борьбы и знал мой стиль. Последние 11 лет работа с ним была значительной частью моего роста в борьбе, джиу-джитсу, ударке. Те вещи, которые он мне показал, он сам их хорошо знал и поэтому предвидел мои сетапы.
А если брать бои, то лучшая защита среди всех была у Вадима в нашем последнем бою. Вот эти двое на вершине моего топа.
— Небольшое видео вашей схватки с Хабибом стало виральным в России. Усман Нурмагомедов рассказывал, что Хабиб так доминировал, что вас было жалко. Как это было вашими глазами — неужели он доминировал над полутяжем?
— Они все увидели клип, и в этом клипе он сверху. Что вам не рассказали — это то, что до этой схватки я два часа тренировался со своей командой. Потом они позвали меня потренироваться с ними, и я сделал еще одну тренировку. И только потом мы боролись с Хабибом целых 15 минут, прежде чем кто-то смог перевести другого. Это была борьба у стены, интенсивная, где-то 13,5 минуты, прежде чем кто-то провел тейкдаун. К этому моменту я уже был вымотан. Я два часа тренировался со своей командой, потом полтора часа с ними, а потом почти 15 минут боролся с Хабибом, который был свежим, он не делал тренировку. Да, он оказался сверху в партере, я очень сильно устал, было тяжело выбраться. То есть они забыли рассказать вам, что Хабибу потребовалось 14 минут, чтобы перевести меня, и до схватки с ним я уже тренировался 3,5 часа. Когда он оказался сверху, тут несомненно — он очень силен. Его давление было настолько сковывающим, что мне пришлось признать: «О’кей, я снизу». Когда он оказался сверху, тут уже был конец.
— Как вам его физическая сила, она на уровне полутяжеловеса?
— В тот момент он весил 210 фунтов, то есть он и есть полутяжеловес. Он определенно сильный физически, я всегда это знал. Я впервые встретил Хабиба, по-моему, на UFC 181, один из моих первых боев в UFC. И мы с ним не то что погрэпплили, он мне просто показал кое-что. Там были я, Хабиб и Али Абдельазиз. Когда Хабиб схватил меня, я сразу понял: «Этот чувак особенный, очень сильный». Он сложен, как скала.
— Если бы он выступал в полутяжах, он мог бы дойти до топ-10 UFС?
— Ему нужно будет сокращать дистанцию для борьбы, а это уже ударка. Нужно наносить удары, чтобы войти в борьбу — это совсем другая история. У него нет такой длины, как у полутяжей, его руки будут гораздо короче, чем у них. Этот парень, который создал ему проблемы — Глейсон Тибау, они были с ним примерно одних габаритов. А теперь добавьте габариты полутяжей. Они будут выше на 6−7 дюймов, руки будут длиннее на 10−12 дюймов, и они все будут знать, что он будет проходить. Они будут бросать колени, апперкоты, и, если он будет пытаться переводить снова и снова, он может на что-то налететь. И вставать ему оттуда будет тяжело, хотя, думаю, он встанет, грэпплинг и борьба у него серьезные. Но все равно борьба будет его изматывать гораздо больше, потому что он не в своем природном весе. Но наверняка нельзя знать, что было бы.
— В технике борьбы вы чему-то научились у него?
— Да, сто процентов, о да. Он просто размазывает оппонента на земле, я чувствовал, находясь под ним, это давление. И мне захотелось перенять его знания. Я сказал ему: «Когда я оказываюсь сверху, я делаю это и это, как ты создаешь такое давление?» И он показал мне. Большинство людей говорят, что сверху надо упираться головой в грудь оппонента, а он использует плечо. И когда он вдавливает тебя плечом, другой рукой он берет за талию и подтягивает, и все это работает как технология уплотнителя мусора. Тебя всего сжимает, и пространства становится меньше и меньше. И всякий раз, когда ты пытаешься мостануть его, взорваться, он использует это пространство, чтобы сжать тебя еще плотнее. И когда он доводит до этого, как будто это смыкаются ладони, между ними нет пространства. Пространства нет, а тебя продолжает сплющивать. Это чисто российская тема, у них другие захваты, другой стиль. Забит с нами работал, его брат Хасан, Рамазан, чемпион в 170 фунтах в Bellator. Я работал со всеми этими ребятами в Нью-Джерси, и все, что они делают, они делают по-другому. Все захваты они берут по-другому, может, это оттого, что они долго тренировались с камнями, поднимали их в горах.
Американцы используют захваты по-другому. Конечно, тебе всегда хочется перенимать знания у российских бойцов.
— Будете ли вы использовать технику контроля Хабиба плечом, когда будет бой с Гольцовым?
— Да, я встроил эту технику в мой стиль. Но наши стили с Хабибом отличаются, он ищет сабмишен. Он размазывает и сплющивает тебя до тех пор, пока ты не отдашь ему спину и сабмишен. Я же не из тех, кто будет выжидать, изматывать, я сразу делаю что-то. Мне нравится бить локти, панчи, ГНП. Можно использовать стиль Хабиба, но все зависит от ситуаций. Если соперник захочет разбороться за счет завязок, я могу это применить. Но обычно, если я в доминирующей позиции, стиль Хабиба мне не подходит.
«Анкалаева нельзя просчитать с первого раза»
— С Магомедом Анкалаевым у вас были жесткие спарринги или только игровые?
— У меня с Магомедом были войны. Когда меня спрашивают, кто два лучших полутяжеловеса мира, я отвечаю: «Я и Магомед». Если вы поспрашиваете в UFC PI, когда у нас с Магомедом были раунды, весь PI собирался. Потому что мы перли друг на друга все пять раундов. Всякий раз, когда Магомед приезжает в Вегас, менеджер звонит мне: «Брат, Магомед приглашает тебя приехать», я отвечаю: «Не в этот раз» (смеется). Но так, я люблю тренироваться с Магой, он всегда растет, он всегда опасен, с ним нельзя прийти и просто так подвигаться с опущенными руками. Нет, с ним всегда идет бой.
— Фанаты не до конца понимают тонкости стиля Магомеда. Почему он так хорош?
— Магомед — это просчитанный хаос. Его можно понять, только потренировавшись с ним какое-то время. С первого раза вы его никогда не просчитаете. Помню, когда мы первый раз спарринговали, я был просто сбит с толку: «Что это, черт возьми, такое?!» Но при этом он очень расчетливый, он не тратит силы просто так. Он не будет делать проходы в ноги, если они не будут успешными. Он бьет руками, только если знает, что удар дойдет. Он бьет ногами, только если знает, что удар дойдет. Он будет проходить, только если знает, что проход зайдет. В остальных случаях он не будет тратить силы. И он длинный, это хорошо работает на него.
— Как сложится их второй бой с Алексом Перейрой?
— Думаю, он переведет и финиширует. В этот раз бой вообще не будет близким.
Никита Горшенин