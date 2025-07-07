«Хабиб 14 минут не мог перевести меня. Хотя был свежий, а я 3,5 часа тренировался». Интервью с Кори Андерсоном

— Да, сто процентов, о да. Он просто размазывает оппонента на земле, я чувствовал, находясь под ним, это давление. И мне захотелось перенять его знания. Я сказал ему: «Когда я оказываюсь сверху, я делаю это и это, как ты создаешь такое давление?» И он показал мне. Большинство людей говорят, что сверху надо упираться головой в грудь оппонента, а он использует плечо. И когда он вдавливает тебя плечом, другой рукой он берет за талию и подтягивает, и все это работает как технология уплотнителя мусора. Тебя всего сжимает, и пространства становится меньше и меньше. И всякий раз, когда ты пытаешься мостануть его, взорваться, он использует это пространство, чтобы сжать тебя еще плотнее. И когда он доводит до этого, как будто это смыкаются ладони, между ними нет пространства. Пространства нет, а тебя продолжает сплющивать. Это чисто российская тема, у них другие захваты, другой стиль. Забит с нами работал, его брат Хасан, Рамазан, чемпион в 170 фунтах в Bellator. Я работал со всеми этими ребятами в Нью-Джерси, и все, что они делают, они делают по-другому. Все захваты они берут по-другому, может, это оттого, что они долго тренировались с камнями, поднимали их в горах.