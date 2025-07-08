Второй бой за полтора месяца. Шлеменко точно ветеран ММА?

Уже в предстоящие выходные Шлеменко проведёт свой 85-й бой. В соперниках у него окажется испанский джитсер Гильерме Кадена, у которого за плечами также колоссальный опыт — 65 поединков. Правда, проигрывал он гораздо чаще — 25 раз. Да, соперник не самый статусный, но при этом имеет свои преимущества. Кадена крупнее Шлеменко и обладает опытом выступлений в полутяжёлом весе. А ещё испанец большой специалист в бразильском джиу-джитсу: 30 из 39 побед в своей карьере он одержал приёмами. Но, безусловно, в родных стенах именно Александр будет большим фаворитом. Если всё пройдёт гладко и Шторм сумеет одержать победу без травм, то нет сомнений, что уже осенью мы снова увидим Шлеменко в клетке. Возможно, не раз.