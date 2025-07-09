Все, кроме руководства UFC, признали заслуги Евлоева. Когда ждать титульник?

Экс-соперник Мовсара и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг критикует промоушен: «Говорят, Мовсар будет драться с Аароном Пико. Про Пико говорят, что у него крутая борьба и сильный бокс. Но если Аарон зайдёт в октагон и проиграет Мовсару, что вы будете делать с Пико? Вы просто даёте Мовсару “убить” очередного претендента. Дайте уже Евлоеву титульный шанс! Он заслужил его ещё бой назад вместо Диего Лопеса. Это просто идиотизм. Лопес ещё говорил это дерьмо про Мовсара. Да, ты активнее, ты провёл больше боев. Но Евлоев побил тебя! И это было не так уж давно. И Мовсар продолжает побеждать и не получать титульный шанс. Люди говорят, что бой Евлоева и Волкановски будет скучным. Да нет, это будет крутой бой!».