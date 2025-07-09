Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майкл Биспинг: не уверен, что Махачев сделал верно, поднявшись в полусредний вес

Ветеран UFC, а ныне аналитик Майкл Биспинг считает, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сделал верный шаг, отказавшись от титула из-за перехода в полусредний дивизион.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Ветеран UFC, а ныне аналитик Майкл Биспинг считает, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сделал верный шаг, отказавшись от титула из-за перехода в полусредний дивизион.

«Я думаю, Джек Делла Маддалена был прав, когда говорил, что это для него идеальный бой, потому что Махачев значительно уступает ему в габаритах. Это действительно так, потому что Алекс Волкановски потрясающий, но он не самый крупный парень, и при этом в первом бою он задал Исламу жару. Джек Делла Маддалена — не маленький полусредневес. Переход в полусредний вес, возможно, является большой ошибкой Ислама. Это слишком рискованно, но ему стоит отдать должное, и я уважаю его за это», — сказал Биспинг на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Напомним, титул UFC в лёгком весе теперь находится у Илии Топурии, который на турнире UFC 317 победил нокаутом в первом раунде Чарльза Оливейру, завоевав там этот вакантный пояс.