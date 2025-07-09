Легенда UFC обвинил Махачева и Хабиба в использовании двойников на взвешивании

Последний бой Пенна в UFC состоялся в 2019 году, а после ухода из спорта он чаще попадал в новости из-за проблем с законом и странного поведения. Так, в июне 2025 года Пенн заявил, что его мать и брата убили и заменили самозванцами. Это предположение связано с редким заболеванием, называемым синдромом Капгра. В последних публикациях Пенна в соцсетях его теории получили дальнейшее развитие.