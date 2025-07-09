Легенда UFC обвинил Махачева и Хабиба в использовании двойников на взвешивании

В публикациях в соцсети Пенн утверждает, что чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон и такие звезды, как Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, использовали дублеров для мошенничества на процедуре взвешивания.
Последний бой Пенна в UFC состоялся в 2019 году, а после ухода из спорта он чаще попадал в новости из-за проблем с законом и странного поведения. Так, в июне 2025 года Пенн заявил, что его мать и брата убили и заменили самозванцами. Это предположение связано с редким заболеванием, называемым синдромом Капгра. В последних публикациях Пенна в соцсетях его теории получили дальнейшее развитие.
Публикации Пенна посвящены Кайле Харрисон, которая завоевала титул чемпиона в женском легчайшем весе, одержав победу удушающим приемом над Джулианной Пеньей на UFC 316 в июне 2025 года. Пенн считает, что она использовала дублера, чтобы уложиться в лимит веса.
«Мы живем в мире фантазий, мире иллюзий. Величайшая задача жизни — найти реальность! Вот в чем дело. Тем, кто носит маски, не нужно проходить тест на наркотики или взвешиваться. Какое это преимущество».
Затем экс-боец пошел еще дальше, заявив, что многие из его соперников не сбрасывали вес перед боями, а также обвинил в подобном Жоржа Сен-Пьера, Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Уверен, Жорж Сен-Пьер? Хабиб? Махачев никогда не взвешивался!».