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Члена Зала славы UFC госпитализировали в больницу на вертолёте с серьёзными ожогами — TMZ

Пятикратного чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также члена Зала славы UFC американца Рэнди Кутюра, более известного как Капитан Америка, госпитализировали в больницу на вертолёте с ожогами первой и второй степени. Об этом сообщает портал TMZ.

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Источник: AP 2024

Согласно имеющейся информации, Кутюр попал в аварию, готовясь к дебюту в гонках на хот-родах в Канзас-Сити. Сообщается, что Рэнди, помимо ожогов, получил неназванные травмы, а также отравился дымом. Машина по итогам инцидента оказалась полностью разбита. Причины произошедшего не разглашаются. В настоящий момент Рэнди проходит реабилитацию в городском ожоговом центре. Его жизни ничего не угрожает.

Рэнди считается одним из главных ветеранов смешанных единоборств в США. Ему удавалось пять раз завоёвывать титул UFC: трижды в тяжёлом весе и дважды — в полутяжёлом. Рэнди удерживает рекорд как самый старый боец, победивший в поединке под эгидой UFC, — тогда Кутюру было 45 лет. Он выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2011 год.