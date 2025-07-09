Члена Зала славы UFC госпитализировали в больницу на вертолёте с серьёзными ожогами — TMZ

Рэнди считается одним из главных ветеранов смешанных единоборств в США. Ему удавалось пять раз завоёвывать титул UFC: трижды в тяжёлом весе и дважды — в полутяжёлом. Рэнди удерживает рекорд как самый старый боец, победивший в поединке под эгидой UFC, — тогда Кутюру было 45 лет. Он выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2011 год.