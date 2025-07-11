Экс-чемпиону UFC Джону Джонсу предъявлены новые обвинения по уголовному делу

Женщина позвонила Джонсу, чтобы доказать это полиции. По словам сотрудника полиции, общавшегося с Джонсом, спортсмен был в состоянии сильного алкогольного опьянения и делал заявления, подразумевающие угрозы применения насилия через третьих лиц.