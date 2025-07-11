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Экс-чемпиону UFC Джону Джонсу предъявлены новые обвинения по уголовному делу

37-летний звёздный американский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Джон Джонс вновь столкнулся с уголовным обвинением в Соединённых Штатах Америки (США), сообщает MMAFighting.

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Источник: Getty Images

Спортсмену были предъявлены новые обвинения в связи с оставлением места ДТП в феврале 2025 года.

Как сообщает источник, Джонсу было предъявлено второе обвинение в использовании телефона для устрашения, запугивания и угроз.

Согласно полицейскому отчёту, Джонс покинул место ДТП с участием двух автомобилей. На переднем пассажирском сиденье находилась женщина «с признаками сильного опьянения и без одежды ниже пояса». Джонс сбежал с места происшествия.

Женщина позвонила Джонсу, чтобы доказать это полиции. По словам сотрудника полиции, общавшегося с Джонсом, спортсмен был в состоянии сильного алкогольного опьянения и делал заявления, подразумевающие угрозы применения насилия через третьих лиц.