Копылов выбьет Косту из UFC? Бразильский качок — большое разочарование для лиги

С первыми проблемами Коста столкнулся в поединке с кубинцем Йоэлем Ромеро. Трёхраундовый бой добрался до судейского решения. Пауло забрал победу единогласным вердиктом. И в тот момент получил бой за титул чемпиона UFC в среднем весе. Казалось, что этот тот самый момент славы, ради которого всё и делалось. Уже в 2020 году бразилец получил такой великолепный шанс. Но уже во втором раунде Коста был отправлен в нокаут. Исраэль Адесанья без особенных проблем расправился с претендентом. Однако тогда новозеландец находился на пике, это совершенно точно не было сенсационным исходом. В итоге Пауло было просто необходимо продолжать выступать так, как это было до титульника.