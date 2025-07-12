Лёгкая победа Шлеменко! Шторм играючи снёс испанского Воина

Кадена шёл со статистикой в 39 побед (30 из них — сабмишенами) и… 25 поражений. Примечательно, что 15 раз осечки были досрочными. Гильерме улетал в нокауты с пугающей частотой. Поэтому с ходу было понятно, что испанец вряд ли собирается оставаться в стойке. Он прекрасно ощущает себя в партере, где и провёл большинство своих удачных поединков. Правда, интриги добавляло то, что и Шлеменко обладает очень неплохими навыками борьбы. Следовательно, действовать Гильерме стоило предельно осторожно. Любая ошибка могла оказаться фатальной.